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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

"Внуково" в 2022 году сократило чистую прибыль по РСБУ в 6,2 раза

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - АО "Международный аэропорт Внуково" в 2022 году получило 362,4 млн руб. чистой прибыли по РСБУ против 2,3 млрд руб. годом ранее, говорится в отчетности аэропорта.

Как сообщалось, 2020 год, когда мировая авиаотрасль столкнулась с кризисом из-за пандемии COVID-19, "Внуково" завершило с чистым убытком в 308 млн руб. В докризисном 2019 году у аэропорта была прибыль в 779 млн руб.

Выручка "Внуково" в 2022 году осталась на уровне 8,9 млрд руб., какой была и годом ранее. Себестоимость продаж при этом увеличилась на 7,8%, до 7,6 млрд руб.

Дивиденды компания в прошлом году не объявляла и не выплачивала.

Ее долгосрочные обязательства на конец 2022 года составили 7,3 млрд руб. (-9,8%), в том числе заемные средства - 5,9 млрд руб. (-14,1%). Краткосрочные обязательства за год выросли до 3,6 млрд руб. (+5,7%): кредиторская задолженность - до 1,8 млрд руб. (+41,4%), заемные средства - до 998 млн руб. (+7,1%).

По-прежнему крупнейший кредитор "Внуково" - Сбербанк. Сумма основного долга перед ним на конец отчетного периода составляла 6,9 млрд руб.

О пассажиропотоке за 2022 год "Внуково" не сообщало. В июле руководство ожидало падения показателя на 22-28% относительно 2021 года, когда было обслужено 18 млн человек.

Внуково
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