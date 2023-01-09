Тарифы аэропорта Геленджика предложили проиндексировать сразу на 5 лет вперед

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба может проиндексировать тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в аэропорту Геленджика сразу на пять лет вперед - на 2023-2027 годы.

Проект такого приказа был опубликован на портале regulation.gov.ru, до 5 января он должен был пройти независимую антикоррупционную экспертизу.

Сбор за взлет-посадку воздушных судов, согласно документу, может вырасти в 2023 году в 1,7 раза относительно уровней 2022 года - с 540 до 942 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ). В 2024 году этот сбор может увеличиться до 999 рублей, в 2025 году - до 1020 рублей, в 2026 году - до 1053 рублей, в 2027 году - до 1112 рублей.

Предполагается, что сбор за стоянку самолета останется на уровне 5% от сбора за взлет-посадку и, таким образом, вырастет с 27 до 47,1 рубля в 2023 году, до 49,95 рубля в 2024, до 51 рубля в 2025, до 52,7 рубля в 2026 и до 55,6 рубля в 2027 году.

Сбор за обеспечение авиационной безопасности на 2023 год запланирован в размере 1206 рублей за тонну МВМ, что почти в 3,2 раза превышает нынешний уровень (380 рублей). В 2024 году этот сбор может вырасти до 1253 рублей, в 2025 - до 1255 рублей, в 2026 - до 1293 рублей, в 2027 году - до 1310 рублей.

Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних воздушных линиях может подняться в 2023 году с 235 рублей до 515 рублей. (в 2,2 раза). В 2024 году, в случае принятия приказа, он может составить 540 рублей, в 2025 году - 587 рублей, в 2026 году - 641 рубль, в 2027 году - 654 рубля.

С февраля 2022 аэропорты Геленджика и еще десяти городов юга России закрыты из-за СВО. До ограничений Геленджик принимал рейсы "Аэрофлота", "Победы", "России", S7, "ЮТэйр" и других крупных российских перевозчиков. В 2021 году пассажиропоток аэропорта превысил 1,04 млн человек, став рекордным за все время работы (с 2010 года).

По данным ЕГРЮЛ на 9 января, 49,5% в уставном капитале аэропорта принадлежат банку ВТБ, еще 40% - банку "Россия", 10% - у бизнесмена Таймураза Боллоева, 0,5% - у Евгения Баженова. В конце 2021 года инвесторы завершили строительство нового терминала площадью 16,7 тыс. кв. м, увеличив пропускную способность аэропорта почти вдвое, до 890 пассажиров в час. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей, в ближайшие годы в развитие авиаузла планируется доинвестировать еще 2 млрд рублей.