Покупатель новгородских активов IKEA запустил производство на экс-площадке Ford в Ленобласти

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - АО "Слотекс" (Петербург) запустило производство мебельных компонентов на бывшей площадке завода Ford во Всеволожске (Ленинградская область), где ранее ООО "СВ Рус" ("дочка" южнокорейской Sungwoo Hitech Co) планировала реализовать проект по производству автокомпонентов. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства Ленинградской области.

Как сообщалось, "СВ Рус" в конце 2022 года отложила на неопределенный срок реализацию проекта по производству комплектующих для автомобилей Hyundai и Kia в Ленинградской области. При этом производственную площадку арендовала деревообрабатывающая компания. Но ее название не раскрывалось.

"Подтверждаем, что компания "Слотекс" реализует на арендованной площади в промзоне "Кирпичный завод" инвестпроект по производству мебельных плит. В рамках этого проекта уже запущена первая очередь – производство мебельных компонентов. Вторая очередь – производство декоративных бумажно-слоистых пластиков и мебельных плит на их основе ожидается к запуску позднее в этом году", - уточнили в пресс-службе.

Ford открыл завод в Ленобласти летом 2002 года, он выпускал автомобили Focus в трех модификациях, а также Mondeo в кузове седан. В марте 2019 года СП американского автоконцерна и российского ПАО "Соллерс" распространило заявление о реструктуризации бизнеса в России и закрытии двух производственных площадок в Татарстане и завода во Всеволожске. Выпуск автомобилей Ford в Ленобласти прекратился летом того же года.

В феврале 2022 года "СВ Рус" закрыла сделку по покупке у ЗАО "Форд Мотор Компани" имущественного комплекса производственно-складского назначения в Ленобласти. Компания планировала вложить в регионе 6,8 млрд рублей в производство комплектующих для автомобилей.

А в феврале 2023 года правительственная комиссия одобрила продажу фабрик шведской IKEA в России АО "Слотекс" и ООО "Лузалес". Источник в правительстве Новгородской области заявил "Интерфаксу", что активы IKEA в регионе планирует приобрести "Слотекс". "Лузалес" же заинтересован в заводах IKEA в Ленинградской и Кировской областях.

Ранее со ссылкой на президента АО "Слотекс" Светлану Осипову сообщалось, что компания готова рассмотреть покупку мебельных заводов IKEA, если иностранная компания примет окончательное решение продать активы в РФ. "В целом, мы в этой отрасли, потому что IKEA наш клиент. Мы поставляли IKEA наши материалы. (. . .) Мы, может быть, рассмотрим этот вариант и будем расширять производство", - говорила Осипова журналистам в 2022 году на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022).

"Слотекс" работает на рынке с 1990 года, разрабатывает и производит декоративный пластик, мебельные комплектующие и интерьерно-отделочные материалы.