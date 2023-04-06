Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:48

Директор-распорядитель МВФ предрекла мировой экономике годы медленного роста

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глобальная экономика будет расти медленно в ближайшие годы, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее мнение приводит Financial Times.

ЭкономикаКрах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. ОбзорКрах Silicon Valley Bank выявил риски для сектора, привел к пересмотру прогнозов для ставки ФРС. ОбзорЧитать подробнее

В ближайшие пять лет мировая экономика станет увеличиваться в среднем примерно на 3% в год, полагает Георгиева. Это худший среднесрочный прогноз с 1990 года.

Среди сдерживающих рост факторов Георгиева отметила дальнейшую фрагментацию экономики и геополитическую напряженность.

МВФ также присоединяется к призывам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных институтов о сохранении центральными банками курса на повышение процентных ставок в ближайшие кварталы. По словам Георгиевой, борьба с инфляцией крайне важна для улучшения среднесрочных экономических показателей.

Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse обнаружил ошибки, допущенные некоторыми банками в управлении рисками, а также недосмотры надзорных органов, однако власти и регуляторы в последние недели действовали быстро и системно, заявила глава МВФ.

Новые экономические прогнозы, которые фонд опубликует на следующей неделе, почти не будут отличаться от январских, отметила Георгиева. В январе он ожидал замедление роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году.

Кристалина Георгиева МВФ ОЭСР Silicon Valley Bank Signature Bank
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

United Airlines увеличивает число международных рейсов на фоне высокого спроса

United Airlines увеличивает число международных рейсов на фоне высокого спроса

Курс доллара поднялся выше 81 руб. впервые с 15 апреля 2022 года

ЦБ разрешит привлекать инвестиции населения только финансовым организациям

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Эксперт сообщила о подорожании отдыха в Турции в 2023 году для россиян на 25-30%

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

ФАС предложила список товаров для формирования национальных индикаторов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });