Директор-распорядитель МВФ предрекла мировой экономике годы медленного роста

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Глобальная экономика будет расти медленно в ближайшие годы, считает директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева. Ее мнение приводит Financial Times.

В ближайшие пять лет мировая экономика станет увеличиваться в среднем примерно на 3% в год, полагает Георгиева. Это худший среднесрочный прогноз с 1990 года.

Среди сдерживающих рост факторов Георгиева отметила дальнейшую фрагментацию экономики и геополитическую напряженность.

МВФ также присоединяется к призывам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и других международных институтов о сохранении центральными банками курса на повышение процентных ставок в ближайшие кварталы. По словам Георгиевой, борьба с инфляцией крайне важна для улучшения среднесрочных экономических показателей.

Крах Silicon Valley Bank и Credit Suisse обнаружил ошибки, допущенные некоторыми банками в управлении рисками, а также недосмотры надзорных органов, однако власти и регуляторы в последние недели действовали быстро и системно, заявила глава МВФ.

Новые экономические прогнозы, которые фонд опубликует на следующей неделе, почти не будут отличаться от январских, отметила Георгиева. В январе он ожидал замедление роста мировой экономики с 3,4% в 2022 году до 2,9% в 2023 году.