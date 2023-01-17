Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

МВФ не собирается ухудшать прогноз для глобального ВВП, но ждет ослабления роста

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд (МВФ) не планирует понижать прогнозы роста мировой экономики, хотя и ожидает ослабления темпов роста в текущем году, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

"Сейчас я не ожидаю ухудшения прогноза, но рост в 2023 году замедлится, - сказала она в интервью CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе. - Мы ожидаем сокращения темпов роста на половину процентного пункта по сравнению с 2022 годом. Но хорошая новость заключается в том, что это будет низшей точкой, а в 2024 году мы ждем ускорения роста мировой экономики".

ЭкономикаВ ЕЦБ заявили, что европейская экономика удивляет своей устойчивостьюЧитать подробнее

МВФ трижды ухудшал прогнозы в прошлом году. Согласно текущему прогнозу, в 2023 году глобальный ВВП вырастет на 2,7%. Июльский прогноз предусматривал подъем на 2,9%, апрельский - на 3,6%, январский - на 3,8%.

Китайская экономика способна достичь ожидаемых фондом темпов роста в 4,4%, если продолжит придерживаться политики смягчения антиковидных ограничений, отметила Георгиева. Однако времена, когда на Китай приходилось до 40% роста общемирового ВВП, прошли и вернутся нескоро, добавила она.

По мнению Георгиевой, центробанки пока не готовы прекратить повышать ставки и задуматься об их снижении, поскольку мировая инфляция хоть и замедлилась, но остается довольно высокой.

"Центробанкам нужно соблюдать осторожность и не снимать ногу с педали тормоза слишком рано", - сказала она.

МВФ Кристалина Георгиева
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин заявил, что газодобытчики РФ получили хорошую прибыль в 2022 году

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Годовая выручка Hugo Boss выросла на 27%

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Сбербанк в 2022 году получил 300,2 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ

Казахстан выплатит России свыше $43 млн за покупку 4,2% доли в ЕАБР

Цена на газ в ЕС приблизилась к $600/тыс. куб. м на смягчении прогноза погоды

Рост ВВП Китая в 2022 году составил 3%

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике

Февральский саммит Евросоюза будет посвящен экономике
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });