Рубль слегка снижается к доллару и юаню на старте торгов

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань незначительно растут на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль немного слабеет на фоне отсутствия ярко выраженной динамики мировых рынков, а также оставаясь под влиянием рыночного дисбаланса из-за спроса на иностранную валюту.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 82,14 руб./$1 (+17,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 3,74 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,9 коп. - до 11,93 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль меняется незначительно к доллару и юаню на старте торгов, сохраняя отрицательные значения. Нацвалюта остается под влиянием показателей внешнеторгового баланса. На мировых рынках наблюдается "вялая" динамика.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $85,63 за баррель, что на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,51 за баррель, что на 0,02% ниже итогового значения предыдущей сессии.

Сырьевой рынок находится в безыдейном состоянии после публикации данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, которое сохранило прогноз потребления нефти в мире в 2023 году на уровне 100,9 млн б/с.

Прогноз добычи нефти странами ОПЕК в 2023 году снижен на 300 тыс. баррелей в сутки из-за объявленного добровольного сокращения с мая по декабрь 2023 года, а оценка по производству в России повышена благодаря тому, что российская нефть по-прежнему находит своих покупателей за пределами Европы.

Несмотря на объявление России о сокращении добычи нефти в марте, отмечает ведомство, его влияние на производство и экспорт жидких углеводородов, согласно последним доступным данным, оказалось менее значительным, чем ожидалось.

Тем не менее, EIA полагает, что мировое производство жидких углеводородов в 2023 году повысится на 1,5 млн б/с из-за существенного роста в странах, не входящих в ОПЕК, которые (исключая Россию) увеличат добычу на 2,3 млн б/с в 2023 году.

Минэнерго США повысило прогноз цены нефти сорта Brent на 2023 год с $82,95/барр. до $85,01/барр., следует из данных ежемесячного прогноза EIA. В Минэнерго США подчеркивают, что изменение прогноза более чем на $2 связано со снижением оценки мирового нефтепроизводства в 2023 году при относительно неизменном спросе. В то же время EIA не исключает, что в случае замедления роста мировой экономики из-за кризиса в банковском секторе цены могут снизиться вслед за спросом на нефть.

Неоднозначная ситуация на валютном рынке стала предметом обсуждения на совещании по экономическим вопросам у президента РФ Владимира Путина. Участие в нем приняли глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр финансов РФ Антон Силуанов.

Федеральный бюджет РФ к концу второго квартала, как отметил Путин на совещании, может начать пополняться дополнительными нефтегазовыми доходами в связи с ростом мировых цен на нефть. За первый квартал текущего года поступления в консолидированный бюджет страны превысили 13 трлн рублей. "Это соответствует прошлогодним показателям, но в целом динамика хорошая", - сказал президент.

"Ненефтегазовые поступления увеличились, примерно на 14%, или на 1,4 трлн рублей, а нефтегазовые сократились немного, примерно на 1,3 трлн рублей, что прежде всего связано с высокой базой и особенностями ценовой конъюнктуры на глобальных рынках в прошлом году", - сказал Путин.

Глава государства предложил правительству вместе с ЦБ РФ оценить работу сохраняющихся ограничений на движение капитала, их влияние на российскую экономику.

По оценке ЦБ России, профицит внешней торговли РФ в первом квартале снизился до $29 млрд. Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ в первом квартале 2023 года сократилось в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отрицательное сальдо внешней торговли услугами в первом квартале 2023 года составило $4,9 млрд, что на 36% больше показателя первого квартала 2022 года (-$3,6 млрд).

Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в первом квартале 2023 года, по предварительной оценке, снизилось в 3,8 раза - до $18,6 млрд по сравнению с $68,8 млрд в первом квартале 2022 года, сообщается в материалах на сайте ЦБ РФ.

Компании-экспортеры, обеспечив себя рублями для налоговых выплат в конце марта, после этого снизили реализацию валюты, повлияв тем самым на курс рубля. В марте объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно февраля вырос на $3,8 млрд - до $11,61 млрд.

На фондовых площадках Азиатско-Тихоокеанского региона утром в среду преобладает позитив: китайский CSI 300 растет на 0,16%, японский Nikkei 225 увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,59%, южнокорейский Kospi вырос на 0,26%, австралийский индекс S&P/ASX 200 укрепился на 0,49%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 поднялся на 0,2%.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов во вторник. Трейдеры ждут публикации данных по инфляции в США и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рассчитывая получить новые сигналы относительно возможного дальнейшего направления денежно-кредитной политики американского ЦБ.

Мартовские данные о динамике потребительских цен в США будут обнародованы в среду, 12 апреля, как и протокол заседания ФРС.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют замедление инфляции в Штатах в марте до 5,2% в годовом выражении с 6% в феврале.

Международный валютный фонд (МВФ) во вторник повысил прогноз роста ВВП США на текущий год на 0,2 п.п. - до 1,6%. В 2024 году американская экономика увеличится на 1,1%, ожидают в МВФ.