China Mobile обошла Moutai и стала лидером по капитализации в Китае

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - China Mobile стала лидером по капитализации в Китае, обойдя Kweichow Moutai Co., пишет China Daily.

Котировки акций телекоммуникационной компании выросли на 4,6% по итогам торгов 17 апреля на Шанхайской фондовой бирже, в то время как бумаги Moutai подорожали на 2,3%. В результате капитализация China Mobile достигла 2,2 трлн юаней ($319,9 млрд). Это выше рыночной стоимости производителя традиционного китайского алкогольного напитка "Маотай", которая составляет 2,15 трлн юаней.

С начала 2023 года бумаги China Mobile взлетели почти на 52%, Moutai - увеличились на 1,5%. Для сравнения, фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 9,6%.