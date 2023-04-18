Квартальная чистая прибыль Goldman Sachs снизилась на 19%

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года американский банк Goldman Sachs Group сократил чистую прибыль и выручку, причем прибыль оказалась лучше прогнозов рынка, а выручка не оправдала ожиданий.

Чистая прибыль банка в январе-марте составила $3,09 млрд, или $8,79 в расчете на акцию, по сравнению с $3,83 млрд, или $10,76 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка снизилась на 5%, до $12,22 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали чистую прибыль банка на уровне $8,14 на акцию, выручку - $12,76 млрд.

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