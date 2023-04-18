Эксперт отметил, что цены реализации зерна в РФ уже "массово ниже себестоимости"

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Цены на зерно в РФ продолжают снижение, причем падение таково, что основные зерновые товары продаются уже ниже себестоимости, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

"Предложение на рынке существенно превосходит спрос, причем увеличения спроса не наблюдается, идет сползание в негатив", - заявил "Интерфаксу" генеральный директор компании Владимир Петриченко.

В результате, отметил он, цены реализации оказываются ниже, чем себестоимость. "Уже массово продажи и по пшенице, и по кукурузе, и по ячменю ниже себестоимости", - сказал он.

Негативную картину с высокими запасами зерна, которые давят на рынок, дополняет рост экспортной пошлины. "С 19 апреля получается хороший плюс: на пшеницу пошлина прибавляет 420,1 рубля, на ячмень - 834 рубля, на кукурузу - 543,5 рубля за тонну", - сказал он.

Согласно мониторингу компании, цены на пшеницу 3 класса на минувшей неделе больше всего снизились в Черноземье - на 240 рублей, до 11 880 рублей за тонну (EXW Европейская Россия, с НДС). На юге падение составило 235 рублей, до 13 717 рублей, на Урале - на 210 рублей, до 12 067 рублей. Пшеница 4 класса больше всего подешевела в Поволжье и на Урале - на 235 рублей, до 10 025 и 10 367 рублей соответственно. На рынке пшеницы 5 класса наибольшее падение произошло в центре - на 335 рублей, до 8 533 рублей за тонну.

На рынках ячменя и кукурузы единой динамики не было. В центре цены на ячмень повысились на 365 рублей, до 9 967 рублей за тонну, на юге - упали на 650 рублей, до 11 367 рублей. Кукуруза в центре подешевела на 450 рублей, до 9 817 рублей, в Поволжье - подорожала на 165 рублей, до 10 433 рублей, на юге - на 150 рублей, до 12 900 рублей за тонну.

Динамика цен на рожь была слабой.