Цены реализации пшеницы у аграриев РФ в марте снизились на 19,5%

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Производители зерна в марте продавали пшеницу в среднем за 11 351 рубль за тонну, что на 19,5% меньше, чем в марте прошлого года, сообщил Росстат в среду.

По сравнению с началом года цены опустились на 1,5%.

Цены реализации кукурузы в марте в годовом выражении снизились на 9,4%, до 10 612 рублей за тонну, по сравнению с началом года – на 4,5%. Цены на ячмень в марте упали на 16,7%, до 9 749 рубля, по сравнению с началом года снижение составило 1,9%.

Больше всего у производителей подешевела гречиха. В марте текущего года тонна этого зерна стоила 20 042 рубля, что на 30% меньше, чем в марте прошлого года, и на 7,3% ниже показателя начала года.

В 2022 году РФ собрала рекордные 157,7 млн тонн зерна, в том числе 104,2 млн тонн пшеницы.