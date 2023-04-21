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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Обрабатывающая промышленность в Москве увеличила объем производства за 10 лет на 78%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В столице обрабатывающая промышленность за 10 лет увеличила объём производства почти на 80%; выпуск продуктов питания вырос почти в три раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обрабатывающая промышленность Москвы за 10 лет увеличила объём производства на 78%", - написал Собянин в телеграм-канале в пятницу.

По его словам, выпуск продуктов питания за этот период вырос почти в три раза, электрооборудования – примерно в восемь раз. Машиностроение – на 71%, производство лекарств – почти на 60%.

В Москве свыше 3,5 тыс. промышленных площадок, где работают больше 700 тыс. человек. Рост обрабатывающих отраслей продолжается, отметил Собянин.

Москва
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