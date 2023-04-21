"Русснефть" намерена ежегодно увеличивать нефтедобычу на 2-4%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - "Русснефть" к 2028 году рассчитывает увеличить добычу нефти до 8 млн т, говорится в отчете компании.

"Стратегия компании направлена на долгосрочное устойчивое развитие и предполагает увеличение объемов добычи на 2-4% ежегодно в течение пяти лет", - сказано в отчете.

Результат может быть достигнут благодаря поддержанию уровня добычи на браунфилдах, в том числе за счет нового бурения, активному вовлечению в разработку льготируемых запасов Тагринского и Верхне-Шапшинского месторождений, реализации программы ГРР на гринфилдах.

Кроме того, на рост добычи может повлиять ввод в разработку Восточно-Каменного месторождения. В 2023 году "Русснефть" намерена ввести на нем в эксплуатацию 10 скважин с добычей нефти 25,2 тыс. тонн.

В отчете указано, что в 2022 году нефтедобыча "Русснефти" составила 6,9 млн тонн, природного газа - 0,3 млрд куб. м, попутного нефтяного газа - 1,9 млрд куб. м. Восполнение добычи запасами ТРИЗ категорий АВ1С1+В2С2 оставило 119%. Суммарные запасы компании составили 626 млн тонн нефти и газового конденсата.