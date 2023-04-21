"СУЭК" на рубеже 2022-2023 годов сумел рассчитаться с иностранными банками по синдкредиту

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - ООО МК "СУЭК ЛТД" в декабре-январе сумело рассчитаться по синдицированному кредиту с иностранными кредиторами, следует из отчета компании.

Начиная с марта 2022 года платежи иностранным кредиторам по синдицированному кредиту были приостановлены агентом из-за необходимости завершения его внутренних комплаенс-процедур, говорится в отчете. В декабре 2022 года агент приступил к обработке платежей кредиторам, и обслуживание долга возобновилось, сказано в документе.

По состоянию на 31 декабря 2022 года непогашенная сумма в $229,4 млн (16 млрд рублей) была погашена, а оставшаяся часть в сумме $304,5 млн (21 млрд рублей) была переведена агенту в январе для распределения между кредиторами, отмечает СУЭК ЛТД.

Как следует из отчета компании, в 2022 году долгосрочные заемные средства сократились в 6,8 раза, до 14,1 млрд рублей (почти полностью номинированы в рублях), краткосрочная часть выросла на 46,2%, до 89,1 млрд рублей (в свою очередь почти полностью номинирована в долларах и евро).

АО "СУЭК" является единственным участником ООО МК "СУЭК ЛТД". Основной вид деятельности "СУЭК ЛТД" - привлечение денежных средств с рынка капитала для финансирования деятельности АО "СУЭК" и его дочерних компаний.