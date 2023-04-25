ЦБ рекомендовал банкам идти навстречу при реструктуризации кредитов МСП из регионов со средним режимом реагирования

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям идти навстречу малым и средним предприятиям из регионов, в которых действует средний уровень реагирования, при реструктуризации кредитов.

Соответствующее письмо за подписью первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина размещено на сайте регулятора.

ЦБ рекомендовал банкам и МФО в случае обращения заемщика – субъекта МСП с заявлением об изменении условий кредитного договора (договора займа) рассматривать и удовлетворять такое заявление в рамках собственной программы реструктуризации на условиях приостановления исполнения обязательств на согласованный кредитором с заемщиком срок либо по согласованию с заемщиком на иных условиях, предусмотренных такой программой реструктуризации. При этом регулятор в этом случае рекомендовал не начислять неустойку (штрафы, пени).

Банкам рекомендовано информировать территориальные учреждения ЦБ, расположенные в субъектах, в которых введен средний уровень реагирования, о поступающих заявлениях заемщиков и принятых по ним решениях.

Банк России также рекомендовал БКИ и кредиторам не учитывать такую реструктуризацию в моделях оценки вероятности дефолта и при расчете индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории в качестве фактора, ухудшающего кредитную историю заемщика.

Рекомендации применяются до 31 декабря 2023 года включительно.

Средний режим реагирования был введен указом президента в октябре 2022 года в восьми регионах РФ. В их число вошли Крым, Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области.

В рамках этого режима высшие должностные лица (органы исполнительной власти) этих регионов получат право проводить мобилизационные мероприятия в экономике. Региональные и местные органы власти смогут проводить отдельные мероприятия по территориальной обороне, гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также эти органы власти получат полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.

Главы и исполнительные органы власти этих регионов смогут также усиливать охрану общественного порядка и меры безопасности, усиливать охрану военных объектов, других важных объектов в сфере транспорта, связи, энергетики а также объектов, опасных для природы и жизни и здоровья людей.

Также они смогут вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.