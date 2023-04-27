Рынок акций РФ открылся изменениями индексов в пределах 0,1%

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой цен blue chips на фоне упавшей нефти и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок из-за опасений мировой рецессии в условиях сохранения жесткой монетарной политики ведущих центробанков. Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, растут акции "Аэрофлота" и ВТБ.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2621,32 пункта (+0,04%), индекс РТС - 1009,95 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 3,2%.

Доллар подрос до 81,77 рубля (+0,16 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+3,2%), ВТБ (+1,4%), "Яндекса" (+0,9%), "РусГидро" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,6%), "Татнефти" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), расписки TCS Group (+0,3%), бумаги "АЛРОСА" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции "Московской биржи" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).

ВТБ раскрыл результаты за первый квартал по российским и международным стандартам финансовой отчетности: в январе-марте консолидированная прибыль составила 146,7 млрд рублей, став рекордным квартальным результатом группы. В то же время рекордный убыток ВТБ за прошлый год исключает вероятность уплаты разового сбора в бюджет РФ.

Подешевели акции "НЛМК" (-0,9%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), АФК "Система" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Норникеля" (-0,1%).

Комментарии аналитиков

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на российском рынке акций новых драйверов для продолжения растущего тренда не появилось, при этом приближается неспокойный май. Возможно, текущая неделя закончится слабо из-за просадки в нефти, к тому же 11 мая будет отсечка по Сбербанку, что может оказать дополнительное давление на индексы, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи продолжит снижение к отметке 2600 пунктов с возможным тестированием этой поддержки. В аутсайдерах, вероятно, окажутся акции нефтегазовых компаний, но снижение будет сдержанным на фоне слабеющего рубля и дивидендных ожиданий. В четверг состоится заседание СД "Татнефти", в повестке которого значится вопрос о выплате дивидендов. Финансовую отчетность опубликуют Fix Price и X5 Retail Group.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным препятствием для роста рынка акций РФ выступает нефть Brent дешевле $80 за баррель и приближающиеся майские праздники.

"Очередные проблемы с американскими банками подогревают мысли о росте вероятности начала мировой рецессии. Нефть растеряла весь рост, вызванный новостями в начале апреля о добровольном сокращении производства странами ОПЕК+ с мая. Остается надеяться на США, где с началом теплого сезона резко увеличивается потребление топлива", - отмечает эксперт.

Поводом для роста акций ВТБ накануне стали прогнозы банка о росте ипотечного и потребительского кредитования, а также новости о запуске онлайн-платформы банка в мессенджере VK. Однако на рынке есть бумаги, перспективнее ВТБ – например, "Яндекс", который вырос в ожидании отчета за I квартал. От отчетности будет зависеть дальнейшая динамика бумаг "Яндекса", полагает Антонов.

Фондовые индексы США и Азии

В США в среду снизились индексы акций S&P 500 (-0,4%) и Dow Jones (-0,7%), но подрос Nasdaq (+0,5%) благодаря повышению котировок акций крупных технологических компаний, которые опубликовали сильную квартальную отчетность.

Выросли акции Microsoft (+7,2%) на фоне известий, что разработчик программного обеспечения в третьем квартале 2023 финансового года (январь-март) увеличил чистую прибыль на 9%, выручку - на 7%, при этом оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков.

Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно ситуации в First Republic Bank, сообщает MarketWatch.

Банк совместно с американскими регуляторами пытается найти решение, которое позволило бы ему стабилизировать бизнес, сообщила Financial Times со ссылкой на источники. При этом рассматривается возможность как полной, так и частичной продажи бизнеса. Котировки акций First Republic Bank в среду рухнули почти на 30%.

В Азии в четверг динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 просел на 0,3%, южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,3%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос в пределах 0,1%).

Негативное влияние на настроения трейдеров оказывают, в том числе, неопределенные перспективы мировой экономики, а также ухудшение ситуации в банковской сфере США, отмечает Trading Economics.

Банк Японии в четверг-пятницу проводит первое заседание под руководством нового главы - Кадзуо Уэда. Ранее на этой неделе он подтвердил намерение сохранять мягкую денежно-кредитную политику в стране.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг корректируются вверх после падения накануне, вызванного опасениями относительно возможности рецессии в экономике США и сокращения спроса на топливо вследствие этого, пишет Trading Economics. Кроме того, ситуация в банковском секторе страны остается напряженной, что также оказывает негативное влияние на настроения трейдеров.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $78,11 за баррель (+0,5% и -3,8% в среду), июньская цена WTI - $74,55 за баррель (+0,1% и -3,6% накануне).

Локальную поддержку рынку оказали свежие данные Минэнерго США об изменении резервов нефти на прошлой неделе: запасы нефти в стране уменьшились на 5,05 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,5-2,3 млн), запасы бензина снизились на 2,41 млн баррелей (ожидалось снижение на 0,15-1,5 млн), резервы дистиллятов сократились на 577 тыс. баррелей (ожидалось снижение на 1,08-1,2 млн).