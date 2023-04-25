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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:28

Орешкин заявил, что рост ВВП РФ в 2023 году может составить 1-2%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в 2023 году может составить от 1 до 2%, считает помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин.

"Достигнув минимальной точки в мае-июне прошлого года, у нас экономика стала на позитивную траекторию. Если взглянуть сейчас на экономическую картину, она позволяет с определенным оптимизмом говорить о том, что у нас происходит: у нас экономика демонстрирует темпы роста уже с июля прошлого года (с исключением сезонного фактора - ИФ), уровни деловой уверенности и бизнеса, и населения находятся на многолетних максимумах, а где-то даже на абсолютных рекордах. В целом по году ВВП вырастет от 1% до 2%", - сказал он, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Прогноз Орешкина по динамике ВВП РФ в 2023 году более оптимистичный, чем действующий прогноз ЦБ (от минус 1% до плюс 1%), но Банк России 28 апреля представит свой уточненный прогноз.

Новый прогноз Минэкономразвития (был уточнен в апреле) по росту ВВП РФ в 2023 году равняется 1,2%.

В 2024 году ЦБ прогнозирует рост российской экономики в интервале от 0,5% до 2,5%, в 2025 году - рост в интервале 1,5-2,5%.

Минэкономразвития ожидает в 2024 году рост ВВП РФ на уровне 2%, в 2025 году - 2,6%, в 2026 году - 2,8%.

Максим Орешкин
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