Правительство одобрило продажу 27,5% "Сахалинской энергии" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Правительство одобрило продажу 27,5% оператора СРП-проекта "Сахалин-2" ООО "Сахалинская энергия" "НОВАТЭКу" за 94,8 млрд рублей.

"Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683% уставного капитала ООО "Сахалинская энергия" в размере 94,8 млрд рублей и определить, что продажа указанной доли подлежит ООО "НОВАТЭК Московская область", - говорится в распоряжении правительства № 890-р от 11 апреля. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее в "НОВАТЭке" комментировали подачу заявки на долю: "Исходим из необходимости бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности предприятия и максимального соблюдения интересов всех заинтересованных сторон".

В 2022 году президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" - был зарегистрирован и начал работу.

Согласно указу, при учреждении компании группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" была положена доля в 50,00000001%. Иностранные совладельцы проекта должны были подтвердить участие в новом юрлице: японские Mitsui & Co., Ltd (12,5%) и Mitsubishi Corporation (10%) подтвердили, что остаются в проекте, а Shell проинформировала российские власти, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора.

Иностранные партнеры могут получить средства за свою долю только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн т СПГ и порядка 3,7 млн т нефти марки Sakhalin Blend.