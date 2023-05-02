Кольская ГМК восстановит пострадавшее от пожара отделение производства кобальта

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") планирует на промплощадке в Мончегорске провести реконструкцию экстракционного отделения кобальтового производства после пожара, который произошел в сентябре 2022 года.

Уведомление о проведении общественных обсуждений по проекту технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) опубликовано на сайте КГМК.

"Целью проекта является восстановление поврежденного пожаром отделения кобальтового производства ЦЭН (цех электролиза никеля - ИФ) для возобновления производства 3 тысяч т в год кобальта путем его (отделения - ИФ) реконструкции", - говорится в уведомлении.

Заказчиком выступает КГМК, генеральным проектировщиком - ООО "Институт Гипроникель". Инвестиционный бюджет КГМК служит источником финансирования.

В техзадании на проведение ОВОС говорится, что проектирование продлится до декабря текущего года. Проектировщик должен разработать документацию на восстановление стеновых панелей, колонн, металлоконструкций каркаса ферм, перекрытий и т.д. В документе отмечается, что необходимо "предусмотреть огнезащиту несущих конструкций отделения кобальтового производства".

ОВОС проводится с апреля по октябрь текущего года, общественные обсуждения проекта техзадания - с 2 по 12 мая. Общественные слушания предварительных вариантов материалов ОВОС запланированы на 25 августа.

Возгорание в цехе КГМК произошло 14 сентября 2022 года. Обрушилась часть кровли цеха. Пострадавших не было. Генеральный директор КГМК Евгений Борзенко предположил, что причиной пожара стало возгорание реагентов. 15 сентября Кольская ГМК сообщила, что производственная цепочка компании по выработке металлов платиновой группы функционирует в обычном режиме после ликвидации пожара.

Для восстановления производства кобальта специалисты "Норникеля" оценивали масштаб и срок необходимых работ по ликвидации последствий пожара. До восстановления компания сможет выпускать кобальт в виде концентрата, уточняла ГМК.