На Кольской ГМК после пожара возобновилось производство платиноидов

Сроки восстановления выпуска кобальта еще не определены

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В Мончегорске на Кольской ГМК "Норникеля" после вчерашнего пожара производственная цепочка по выработке металлов платиновой группы функционирует в обычном режиме, но последствия от пожара для выпуска кобальта все еще изучаются, сообщил "Норникель".

Днем ранее на КГМК случился пожар в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля № 2 (ЦЭН-2), он начался около 9 утра, а полностью потушили его уже поздним вечером.

Специалисты "Норникеля" оценивают масштаб ущерба и срок необходимых работ по ликвидации последствий пожара для производства кобальта, сообщила компания. До восстановления производства компания сможет выпускать кобальт в виде концентрата.

Основная часть здания ЦЭН-2, включая отделения готовой продукции и электроэкстракции никеля, по предварительной оценке, не пострадали. Персонал кобальтового отделения продолжает работу на других рабочих местах внутри цеха и получает зарплату, заверила компания.

Был проведен пробный запуск технологического процесса производства никеля в ЦЭН-2. Проводится дополнительная экспертиза состояния здания и оборудования. Участки, затронутые пожаром, выведены из эксплуатации, проводятся обследования конструкций и оборудования с соблюдением дополнительных мер безопасности.

Замеры контрольных служб показали концентрацию вредных веществ в воздухе в Мончегорске ниже предельно допустимых значений, говорится в пресс-релизе. Роспотребнадзор продолжает усиленный контроль за состоянием атмосферы, и сама компания планирует комплексное исследование, "чтобы убедиться в отсутствии негативного влияния на окружающую среду, в том числе за пределами города".

Причины и все обстоятельства произошедшего устанавливает специальная комиссия, созданная под руководством Северо-Западного управления Ростехнадзора. Гендиректор КГМК Евгений Борзенко говорил, что, по его мнению, пожар начался из-за возгорания реагентов.

"Норникель" - единственный производитель кобальта в России. Россия - второй по величине производитель кобальта в мире с долей около 5%, сильно уступает лидирующей по этому показателю ДР Конго. Добыча кобальта в России в 2021 году упала на 16% к предыдущему году, составив 7,6 тысячи тонн (в Конго - 120 тысяч тонн). В 2022 году планировалось выпустить около 8,76 тысячи тонн кобальта, против средних 5 - 5,5 тысячи тонн в 2014 - 2017 годах, подсчитали эксперты АКРА.