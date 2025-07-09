Кольская ГМК восстановит производство кобальта после пожара до конца лета

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") намерено летом 2025 года ввести в эксплуатацию новое кобальтовое производство вместо пострадавшего от пожара в 2022 году, сообщил гендиректор КГМК Роман Шаркий корпоративному изданию "KN51".

"Сейчас на этом объекте идут пусконаладочные испытания, и уже этим летом его должны ввести в эксплуатацию", - сказал Шаркий.

По его словам, новое здание спроектировано "с учетом всех выявленных недостатков предыдущей конструкции". В частности, в новом экстракционном отделении кобальтового производства "внедрены современные системы вентиляции, установлены дополнительные средства пожаротушения".

"Большая часть оборудования - российского производства, применены современные системы автоматики и электроники", - подчеркнул Шаркий.

В феврале 2025 года старший вице-президент - операционный директор "Норникеля", руководитель Заполярного дивизиона Александр Попов говорил "KN51", что на новом производстве планируется выпускать 3 тысячи тонн кобальта.

Мощность кобальтового отделения цеха электролиза никеля Кольской ГМК до пожара, который произошел в сентябре 2022 года, составляла 2,5 тысячи тонн. После пожара "Норникель" наладил экстракцию кобальта из концентрата, что позволяло получать до 1 тысячи тонн металлического кобальта в год и закрыть все законтрактованные объемы по этому продукту, рассказывал бывший старший вице-президент - производственный директор "Норникеля" Сергей Степанов.

Проект реконструкции экстракционного отделения кобальтового производства разработал "Институт Гипроникель".

"Норникель" - единственный производитель кобальта в России. Россия - второй по величине производитель кобальта в мире с долей около 5%, сильно уступает лидирующей по этому показателю ДР Конго. Добыча кобальта в России в 2021 году составляла 7,6 тысячи тонн (в Конго - 120 тысяч тонн). В 2022 году планировалось выпустить около 8,76 тысячи тонн кобальта, увеличив выпуск со средних 5-5,5 тысяч тонн в 2014-2017 годах, подсчитали эксперты АКРА. В 2024 году выпуск кобальта вырос на 5,1%, сообщал Росстат, не раскрывая абсолютных цифр.