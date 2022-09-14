МЧС объявило о ликвидации пожара в цехе Кольской ГМК

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший в среду утром в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля АО "Кольская ГМК" (КГМК, "дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске, ликвидирован, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области.

"В 21:32 мск пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, возгорание в цехе КГМК произошло в 09:04 мск и было локализовано в 14:57 мск на площади 600 кв. м. В 19:18 мск было объявлено о ликвидации открытого горения.

В результате пожара была частично обрушена кровля здания. Пострадавших нет.

Генеральный директор КГМК Евгений Борзенко считает, что причиной пожара стало возгорание реагентов. При этом он рассчитывает на скорейшее восстановление производства никеля.

Специалисты Центра мониторинга загрязнения окружающей среды Мурманского гидрометцентра исследуют пробы воздуха на продукты горения и металлы в связи с пожаром в Мончегорске.