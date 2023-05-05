Совет ЕС одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов и ракет для Украины

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза одобрил выделение 1 млрд евро, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов и ракет для Вооруженных сил Украины.

"Сегодня Совет Европы утвердил дополнительную помощь в сумме 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира, которые будут способствовать усилению оборонных возможностей и устойчивости Украины", - говорится в пресс-релизе Совета.

В частности, средства пойдут на закупки снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет для украинских военных.

В Совете напомнили, что вместе с поставками боеприпасов из имеющихся арсеналов ЕС выделяет на подобную помощь Украине всего 2 млрд евро. Таким образом, общая стоимость военной поддержки ЕС Украины достигнет 5,6 млрд евро.

Главы МИД и Минобороны стран ЕС 20 марта 2023 года договорились о передаче Украине артиллерийских снарядов из имеющихся запасов, а также о наращивании военного производства в Евросоюзе для обеспечения таких поставок.

13 апреля Совет ЕС исполнил первую часть соглашения и утвердил сумму в 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки вооруженных сил Украины. "Сегодняшним решением мы вводим в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов на сумму 1 млрд евро для вооруженных сил Украины", - заявлял тогда высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.