Эксперт спрогнозировал рост себестоимости производства зерна в России на 30-50%

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Себестоимость производства зерна в России в 2023 году может вырасти на 30-50%, прогнозирует независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут. Он заявил об этом на конференции "Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма".

"Себестоимость производства тонны зерна в России в 2023 году может повыситься на 30-50% из-за удорожания ресурсов, хотя оно не столь значительно, как в предыдущий год, а также из-за снижения урожайности и в целом сбора зерна, - заявил он. - Соответственно, на это и будут ориентироваться сельхозпроизводители".

По его словам, себестоимость в 13-15 рублей за кг - "это вполне реальная картина, мы это получим".

Как прогнозирует Корбут, сбор зерна в этом году в стране может соответствовать верхней планке объявленного ранее прогноза Минсельхоза - 127 млн тонн, пшеницы - 80-81,5 млн тонн, "если не будет никаких природных катаклизмов".

"Но все это вероятностные прогнозы, - добавил он. - В целом производство зерна сократится, естественно, по всем регионам. В наибольшей степени сокращение, полагаю, пройдет по Центральному федеральному округу".

Вместе с тем он подчеркнул, что с учетом больших переходящих запасов ресурсов зерна в стране будет достаточно. Запасы зерна на 1 июля 2023 года он оценивает в 26-27 млн тонн.

Говоря об экспорте зерна в текущем сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.), Корбут заявил, что он ожидается "в 58 млн, может быть в 59 млн тонн". "Не думаю, что будет больше, квота не будет выбрана. Это тоже реальность. Мечты про 60-62 млн тонн экспорта, по-моему, уже сейчас становятся несбыточными, потому что апрель был не слишком хорош по погодным условиям и, соответственно, отгрузкам. Но в любом случае экспорт будет большой", - заявил он.

Как считает эксперт, экспортные пошлины на зерно сохранятся, базовая цена (так называемая цена отсечения) для расчета экспортной пошлины на пшеницу "будет подлакирована повышением до 17-18 тысяч рублей за тонну" (в настоящее время 15 тысяч рублей).

По его словам, текущий год нетипичен для ценовой ситуации на рынке. "Последние пять сезонов, кроме нынешнего, у нас в этот период до середины апреля всегда рынок был подъемный, то есть, закупочные цены росли. Просто ресурсы сокращаются, затраты на хранение учитываются и так далее, - сказал он. - Этот год нетипичный, идет снижение закупочных цен, причем снижение, которое уже начинает напоминать обвал. Да, вроде бы падение начинает замедляться, но масштабы весьма значительные".

Последствия падения цен и действия экспортной пошлины, которая, по его словам "уже залезает в себестоимость", очевидны - снижение технологического уровня, сворачивание производства. "Нет, ожидать того, что у нас завтра резко сократятся посевы пшеницы, ячменя, не стоит. Это будет длительный, плавный процесс, и начинаться он будет с технологического отката и повышения рисков значительного снижения урожайности", - заявил Корбут.