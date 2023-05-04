Продажи валюты по бюджетному правилу с 10 мая сократятся в 1,9 раза

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (в совокупности 74,6 млрд рублей). Таким образом, ежедневный объем продаж в мае снизится в 1,85 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в апреле сокращение составило 1,5 раза, в марте - 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 8,1 млрд руб. Аналогичный прогноз на апрель равнялся 113,6 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 32,4 млрд руб.

Операции по покупке/продаже иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила были возобновлены 13 января после их приостановки в марте прошлого года. Минфин и ЦБ выпустили в начале года сообщения о том, что операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте "китайский юань - рубль" со сроком расчетов "завтра". При этом все это время происходила только продажа валюты.

Минфин не исключает пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году. Как в середине апреля сообщал замминистра финансов РФ Владимир Колычев, это не является чем-то нереалистичным и может произойти при устойчивом превышении ценами на экспортируемую российскую нефть отметки $60 за баррель.

"Да такую ситуацию нельзя исключать, то есть при превышении фактических поступлений над базовыми, действительно, будет пополняться ФНБ. У нас базовые - это 8 трлн рублей и при текущей добыче, при текущем соотношении курса, это примерно соответствует плюс-минус $60 за баррель реализуемой на экспорт нашей нефти. В принципе мы уже близки к этим значениям, поэтому нельзя сказать, что это невероятно. Если будет нефть устойчиво выше $60, то да, вполне возможно, что мы обратно будем пополнять фонд", - пояснял он.