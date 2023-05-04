Доллар опустился ниже 78 руб., евро - ниже 86 руб. впервые за месяц

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Доллар США и евро активно снижаются на Московской бирже в четверг днем; курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с 3 апреля, евро - ниже 86 рублей впервые с 4 апреля.

Курс доллара в 15:58 по московскому времени составил 77,98 руб./$1, опустившись на 1,22 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 85,98 руб./EUR1 - минус 1,74 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 1,45 рубля - до 81,59 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно укрепляется в основных парах в ходе дневных торгов на фоне решения Минфина РФ в мае почти в два раза сократить продажи валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство сообщило, что с 10 мая по 6 июня планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 40,4 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 2 млрд рублей.

С 7 апреля объем ежедневных продаж составляет 3,7 млрд рублей (в совокупности 74,6 млрд рублей). Таким образом, ежедневный объем продаж в мае снизится в 1,85 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в апреле сокращение составило 1,5 раза, в марте - 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб.

Минфин ожидает недополучения нефтегазовых доходов федерального бюджета в мае на сумму 8,1 млрд руб. Аналогичный прогноз на апрель равнялся 113,6 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам апреля составило минус 32,4 млрд руб.

"40,4 млрд рублей - на такую сумму в мае Минфин продаст валюты из ФНБ против апрельских 74,6 млрд руб. Качественно история не меняется - с июня сырьевые допдоходы бюджета могут выйти в небольшой плюс и далее медленно подрастать, предполагая умеренные (расчетные) покупки валюты. Основная интрига - будут реальные покупки юаней на рынке или "взаимозачет" внутри ФНБ, который продолжат расходовать в 2023 году на частичное покрытие дефицита бюджета - смещается, как минимум, на июнь. Для рубля все выглядит даже чуть лучше, чем ожидалось - пара "доллар-рубль" сегодня продолжает медленно снижаться по направлению к 78 руб./$1. Прогноз 74-76 руб./$1 в течение 3-6 мес. сохраняем из-за ожидаемого торможения импорта, меньшего спроса на валюту населения и дополнительных экспортных продаж под предстоящие дивидендные выплаты. А к концу месяца пойдут и налоговые продажи", - говорит директор по инвестициям "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.