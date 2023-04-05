Продажи валюты по бюджетному правилу с 7 апреля снизятся в 1,5 раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 апреля по 5 мая планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 74,6 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 3,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 марта объем ежедневных продаж составляет 5,4 млрд рублей (в совокупности 119,8 млрд руб. за период до 6 апреля). Таким образом, ежедневный объем продаж в апреле снизится в 1,5 раза. Траектория снижения объема продаж продолжается: в марте сокращение составило 1,6 раза. В феврале, напротив, произошел трехкратный рост по сравнению с январским ежедневным объемом 3,2 млрд руб.

Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в апреле на сумму 113,6 млрд руб.

Аналогичный прогноз на март равнялся 132,1 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам марта составило положительную величину 39 млрд руб.