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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:19

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов

Продажи валюты по бюджетному правилу почти утроятся на фоне роста недополученных доходов
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 7 февраля по 6 марта планирует направить на продажу иностранной валюты в рамках бюджетного правила средства объемом 160,2 млрд рублей, ежедневный объем продажи составит эквивалент 8,9 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 13 января по 6 февраля объем ежедневных продаж составляет 3,2 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем продаж в феврале увеличится почти в три раза.

Минфин ожидает недополучение нефтегазовых доходов федерального бюджета в феврале на сумму 108 млрд рублей. Аналогичный прогноз на январь равнялся 54,5 млрд руб.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января составило минус 52,1 млрд рублей.

Минфин РФ
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