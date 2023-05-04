США до конца июня продлили срок лицензии на сворачивание DR-программы ВТБ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Минфин США снова продлил срок лицензии на сворачивание программы депозитарных расписок ВТБ - теперь до 30 июня 2023 года, сообщил Bank of New York Mellon.

Срок прежней лицензии Минфина, которая уже продлевалась осенью 2022 года и в феврале, истек 30 апреля.

Таким образом, аннулирование депозитарных расписок ВТБ в обмен на обыкновенные акции в России может продолжаться в соответствии с ранее изложенными условиями, говорится в сообщении депозитария.

Программа глобальных депозитарных расписок на акции ВТБ была прекращена еще в начале сентября 2022 года. Тогда банк заявлял, что, по его информации, Bank of New York Mellon не проводит обмен депозитарных расписок на акции по ряду программ российских эмитентов, в том числе обмен депозитарных расписок на обыкновенные акции ВТБ. Все вопросы, связанные с расчетами по прекращенной программе, являются предметом отношений между держателями депозитарных расписок и банком-депозитарием, BNYM, указывали в ВТБ.

В апреле 2022 года в России вступил в силу федеральный закон № 114-ФЗ, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. У российских компаний была возможность сохранить депозитарную программу: до 5 мая 2022 года они могли обратиться с соответствующей просьбой в российский Минфин. В случае ВТБ, который с конца февраля прошлого года находится под самыми жесткими санкциями США, программа GDR была бы закрыта и без принятия этого закона.

ВТБ разместил расписки на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. В "народном" IPO банка приняли участие 123 тысячи физлиц, купивших акции банка на 40,6 млрд рублей. В 2011 и 2013 годах банк провел два SPO.