Минфин США продлил до конца августа срок завершения DR-программы ВТБ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Минфин США выдал банку-депозитарию ВТБ специальную лицензию до 1 сентября 2022 года для закрытия программы депозитарных расписок, сообщил Bank of New York Mellon.

В конце апреля в России вступил в силу закон, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги российских компаний на иностранных площадках и обязывает эмитентов провести делистинг уже существующих. До 5 мая российские компании могли подать в российский Минфин заявку с просьбой разрешить им сохранить депозитарную программу.

В случае ВТБ, который с конца февраля находится под самыми жесткими санкциями США, программа GDR была бы закрыта и без принятия этого закона.

"Санкционный режим естественным образом закроет депозитарную программу на LSE, и этот этап в истории группы ВТБ будет, к сожалению, завершен. Это настолько автоматизированно завершающаяся процедура, от нас никаких активных действий не требуется. Биржа и банк-депозитарий все завершат сами", - говорил финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он ожидал, что закрытие депозитарной программы произойдёт до 25 мая, поскольку этой датой ограничивалась лицензия Минфина США на операции с капиталом, выданная после включения ВТБ в SDN List. Однако, как следует из сообщения Bank of New York Mellon, американские власти выдали новую лицензию до 1 сентября, которая устанавливает новый срок закрытия программы - 26 августа.

ВТБ разместил расписки на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. В "народном" IPO банка приняли участие 123 тыс. физлиц, купивших акции банка на 40,6 млрд рублей. В 2011 и 2013 годах банк провел два SPO.