США продлили лицензию на сворачивание DR-программы ВТБ до конца апреля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США снова продлил срок лицензии на сворачивание программы депозитарных расписок ВТБ – теперь до 30 апреля 2023 года, говорится в сообщении Bank of New York Mellon.

Срок прежней лицензии американского Минфина, которая уже продлевалась осенью прошлого года, истекает 28 февраля.

Таким образом, аннулирование депозитарных расписок ВТБ в обмен на обыкновенные акции в России может продолжаться в соответствии с ранее изложенными условиями, говорится в сообщении депозитария.

Программа глобальных депозитарных расписок на акции ВТБ была прекращена еще в начале сентября прошлого года. Тогда банк заявлял, что по его информации, Bank of New York Mellon не проводит обмен депозитарных расписок на акции по ряду программ российских эмитентов, в т.ч. обмен депозитарных расписок на обыкновенные акции ВТБ. Все вопросы, связанные с расчетами по прекращенной программе, являются предметом отношений между держателями депозитарных расписок и банком-депозитарием, BNYM, указывали в ВТБ.

В апреле прошлого года в России вступил в силу закон №114-ФЗ, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. У российских компаний была возможность сохранить депозитарную программу: до 5 мая 2022 года они могли обратиться с соответствующей просьбой в Минфин РФ. При этом в случае ВТБ, который с конца февраля прошлого года находится под самыми жесткими санкциями США, программа GDR была бы закрыта и без принятия этого закона.

ВТБ разместил расписки на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. В "народном" IPO банка приняли участие 123 тыс. физлиц, купивших акции банка на 40,6 млрд рублей. В 2011 и 2013 годах банк провел два SPO.