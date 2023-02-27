Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

США продлили лицензию на сворачивание DR-программы ВТБ до конца апреля

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Минфин США снова продлил срок лицензии на сворачивание программы депозитарных расписок ВТБ – теперь до 30 апреля 2023 года, говорится в сообщении Bank of New York Mellon.

Срок прежней лицензии американского Минфина, которая уже продлевалась осенью прошлого года, истекает 28 февраля.

Таким образом, аннулирование депозитарных расписок ВТБ в обмен на обыкновенные акции в России может продолжаться в соответствии с ранее изложенными условиями, говорится в сообщении депозитария.

Программа глобальных депозитарных расписок на акции ВТБ была прекращена еще в начале сентября прошлого года. Тогда банк заявлял, что по его информации, Bank of New York Mellon не проводит обмен депозитарных расписок на акции по ряду программ российских эмитентов, в т.ч. обмен депозитарных расписок на обыкновенные акции ВТБ. Все вопросы, связанные с расчетами по прекращенной программе, являются предметом отношений между держателями депозитарных расписок и банком-депозитарием, BNYM, указывали в ВТБ.

В апреле прошлого года в России вступил в силу закон №114-ФЗ, который запрещает размещать депозитарные расписки на ценные бумаги компаний РФ на иностранных площадках и обязывает провести делистинг уже существующих. У российских компаний была возможность сохранить депозитарную программу: до 5 мая 2022 года они могли обратиться с соответствующей просьбой в Минфин РФ. При этом в случае ВТБ, который с конца февраля прошлого года находится под самыми жесткими санкциями США, программа GDR была бы закрыта и без принятия этого закона.

ВТБ разместил расписки на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. В "народном" IPO банка приняли участие 123 тыс. физлиц, купивших акции банка на 40,6 млрд рублей. В 2011 и 2013 годах банк провел два SPO.

США ВТБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 27 февраля

Рубль по итогам понедельника уверенно вырос к доллару и евро

Военная операция на Украине

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Wizz Air с 14 марта перестанет летать в Молдавию из соображений безопасности

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Brent подешевела до $82,55 за баррель

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

В Анапе построят винодельческий комплекс стоимостью 1 млрд рублей

Apple оплатила назначенный ФАС штраф в 906 млн рублей

Bloomberg сообщил об интересе China Southern к активам Enel в Перу

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Экспорт из Гонконга рухнул в январе на рекордные с 1953 года 36,7%

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года

Крупнейший золотодобытчик мира сохранил производство золота на уровне 2021 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });