Проблемы в секторе не помешали банкам США получить рекордную совокупную прибыль

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль американских банков в первом квартале 2023 года достигла рекордного уровня, составив около $80 млрд, пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании BankRegData.

Показатель превысил уровень того же периода 2022 года на 33%, несмотря на серьезную напряженность в банковском секторе, возникшую после краха Silicon Valley Bank.

Банковский кризис сыграл свою роль в увеличении совокупного показателя прибыли: примерно половина роста по сравнению с предыдущим годом пришлась на единовременные доходы, зафиксированные банками First Citizens и Flagstar (подразделение New York Community Bancorp), которые выкупили активы закрытых регуляторами Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Однако увеличение прибылей также показывает, что американские банки в основном выигрывают от повышения процентных ставок, низкого числа дефолтов по кредитам, а также роста рынка труда, несмотря на повышенную нервозность вкладчиков и инвесторов, отмечает FT.

"Основная часть отрасли в порядке, - говорит независимый банковский консультант Берт Эли. - Экономика США остается в хорошем состоянии, и это объясняет сильные прибыли фининститутов".

Из 4,4 тысячи американских банков лишь 197 (менее 5%) зафиксировали убытки в первом квартале, свидетельствует анализ BankRegData. Данные компании основаны на отчетах, которые направляются банками Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC) еще до официальной публикации квартальных результатов, в которых некоторые показатели могут быть скорректированы.

Самую высокую чистую прибыль ($11,7 млрд согласно отчету, направленному FDIC) получил крупнейший по объему активов банк США JPMorgan Chase & Co., самый крупный чистый убыток ($1,2 млрд) зафиксировала PacWest Bancorp.

Silvergate Bank, квартальный убыток которого составил $538 млн, прекратил деятельность в начале марта.

Быстрый рост прибыли американских банков вряд ли продолжится, учитывая существенное увеличение их процентных расходов в связи с необходимостью повышения ставок по депозитам для привлечения и удержания вкладчиков, пишет FT. По данным BankRegData, совокупные процентные расходы американских банков в первом квартале выросли в 10 раз по сравнению с тем же периодом прошлого года, до $85 млрд.

"Чистые прибыли банков в первом квартале были довольно сильными, однако вряд ли они будут выглядеть так же хорошо весь остальной год", - говорит банковский аналитик и глава Whalen Global Advisors Кристофер Уэлен.

Каждый банк вынужден поднять ставки по депозитам после краха Silicon Valley Bank, отмечает Уэлен.