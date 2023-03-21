Silvergate Capital уволила президента после решения ликвидировать дочерний банк

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Американская финансовая компания Silvergate Capital Corp уволила президента Бена Рейнольдса в связи с решением о ликвидации дочернего Silvergate Bank, говорится на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Компания прекратила полномочия Рейнольдса, занимавшего пост президента с ноября 2022 года, 20 марта. Он получит компенсацию, предусмотренную при увольнении, однако в рамках трудового договора выплат больше не предполагается.

Кроме того, 15 марта советы директоров Silvergate Capital и Silvergate Bank по собственному желанию покинула Мэри-Маргарет Хенке.

В январе компания сократила 40% штата, напоминает MarketWatch.

Silvergate Capital объявила о решении ликвидировать Silvergate Bank, работавший с криптовалютами, 8 марта, что стало негативом для финансового сектора. С начала года акции компании подешевели в 10 раз, на премаркете во вторник их котировки опускаются на 2,4%. Котировки фьючерсов на индекс Standard & Poor's 500 выросли в этом году на 2,6%.