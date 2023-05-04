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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:11

PacWest заявила о стабильности бизнеса после обвала котировок на 50%

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Американская финансовая компания PacWest Bancorp сообщила, что ведет переговоры с партнерами и потенциальными инвесторами, рассматривая различные варианты для своего бизнеса.

Этим заявлением PacWest попыталась успокоить трейдеров после появления в СМИ информации о планах компании продать бизнес, спровоцировавшей обвал стоимости ее акций более чем на 50% на дополнительных торгах в среду.

PacWest сообщила, что существенных изменений объема депозитов в банке после недавнего закрытия First Republic Bank и продажи его активов JPMorgan Chase & Co. не наблюдается. Депозиты клиентов PacWest выросли с 31 марта и на 2 мая составляли $28 млрд, причем доля вкладов, застрахованных Федеральной корпорацией по страхованию депозитов (FDIC), составляла 75%.

"Наши денежные ресурсы и доступная ликвидность остаются высокими и превышают объем незастрахованных депозитов", - говорится в пресс-релизе.

"Как мы и сообщали ранее, PacWest рассматривает возможность продажи активов, в том числе, кредитного портфеля объемом $2,7 млрд. Эти планы сохраняются, - отмечают в финкомпании. - Кроме того, совет директоров постоянно рассматривает стратегические варианты для бизнеса. Недавно к нам обратились несколько потенциальных партнеров и инвесторов, и переговоры с ними продолжаются".

Pacific Western Bank, принадлежащий PacWest, имеет 69 отделений в США, из которых 67 находятся в Калифорнии.

Сообщения СМИ, касающиеся финкомпании, спровоцировали падение котировок акций других региональных банков на дополнительных торгах 3 мая. Так, стоимость бумаг Western Alliance Bancorp рухнула на 23%, Zions Bancorp - на 9,1%.

PacWest США JPMorgan Chase First Republic Bank FDIC
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