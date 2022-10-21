"СИБУР" предложил держателям евробондов альтернативные варианты платежей

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - "СИБУР" предложил держателям трех выпусков долларовых еврооблигаций согласовать изменение механизма выплат, разрешив, в частности, прямые платежи отдельным категориям инвесторов и использование альтернативных валют, сообщила компания-эмитент евробондов Sibur Securities DAC.

Изменения предполагают, что "СИБУР" должен будет производить платежи по евробондам через основного платежного агента, как это предусмотрено первоначальной документацией выпусков, однако компания будет иметь возможность проведения выплат по евробондам напрямую, а также через клиринговые системы (DTC, Euroclear и Clearstream) или других финансовых посредников отдельным категориям держателей, которые смогут получать выплаты в альтернативной валюте по выбору компании на основе валютного курса в юрисдикции плательщика.

Еще одна опция, предлагаемая инвесторам для одобрения, - возможность платежей через номинальные счета, эскроу-счета и другие счета, открытые на имя держателей, в альтернативной валюте по заявлению соответствующих владельцев евробондов.

В голосовании смогут принять участие инвесторы, владеющие евробондами компании по состоянию на 26 октября. Крайний срок голосования по предложениям для владельцев евробондов компании с погашением в 2023 и 2025 годах - 16:00 по Лондону 9 ноября, по евробондам с погашением в 2024 году - 16:00 по Лондону 1 ноября.

"СИБУР" в начале октября сообщил, что намерен аннулировать принадлежащие ему собственные еврооблигации трех выпусков общим номинальным объемом около $530 млн. Сейчас в обращении находятся еврооблигации-2023 на $162,2 млн, еврооблигации-2024 на $368,7 млн и еврооблигации-2025 на $427 млн.

Ранее Sibur Securities DAC сообщала о проблемах в доведении купонного платежа по евробондам компании с погашением в 2025 году. Купон по этому выпуску еврооблигаций "СИБУР" должен был выплатить 8 июля. Для исполнения президентского указа, который обязывает российских заемщиков обеспечить доведение платежей до владельцев, чьи права учитываются российскими депозитариями, компания разделила платеж и перевела платежному агенту сумму, необходимую для выплаты купона всем категориям инвесторов, за исключением тех, чьи права учитываются НРД.

В конце июля эмитент сообщил, что "СИБУР" для выполнения условий документации довнес средства для выплаты купона, однако основной платежный агент так и не приступил к распределению средств среди инвесторов, в том числе и тех денег, которые были переведены ранее, в связи с комплаенс-проверками.

В конце сентября компания должна была выплатить купон по выпуску с погашением в 2024 году, а в начале октября - по выпуску с погашением в 2023 году, были ли осуществлены эти платежи и в какой форме, "СИБУР" публично пока не раскрывал.