Аналитик ждет повышенной волатильности на Уолл-стрит из-за переговоров по госдолгу США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Затянувшиеся переговоры по поводу повышения лимита на государственные заимствования в США могут привести к всплеску волатильности на американском рынке акций, полагает старший стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Большинство клиентов полагает, что проблема в конечном счете разрешится, но не без краткосрочной волатильности", - написал он.

По его словам, даже если администрации президента Джо Байдена и Конгрессу удастся повысить потолок госдолга до того, как у Министерства финансов закончатся средства, вся ситуация вызовет отток ликвидности с рынка и падение индекса S&P 500. Ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что деньги могут закончиться к 1 июня.

Отложенные 12 мая переговоры по госдолгу возобновятся 16 мая.

Ранее, когда в США возникала проблема с увеличением потолка госдолга, лучшую динамику демонстрировали акции производителей энергоресурсов и компаний коммунального сектора, свидетельствует исторический анализ Morgan Stanley. При этом в период после урегулирования ситуации наибольший рост показывали бумаги фирм из ИТ и здравоохранения, а также акции производителей потребительских товаров первой необходимости.