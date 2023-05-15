Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:45

Аналитик ждет повышенной волатильности на Уолл-стрит из-за переговоров по госдолгу США

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Затянувшиеся переговоры по поводу повышения лимита на государственные заимствования в США могут привести к всплеску волатильности на американском рынке акций, полагает старший стратег Morgan Stanley Майкл Уилсон.

"Большинство клиентов полагает, что проблема в конечном счете разрешится, но не без краткосрочной волатильности", - написал он.

По его словам, даже если администрации президента Джо Байдена и Конгрессу удастся повысить потолок госдолга до того, как у Министерства финансов закончатся средства, вся ситуация вызовет отток ликвидности с рынка и падение индекса S&P 500. Ранее глава Минфина Джанет Йеллен предупреждала, что деньги могут закончиться к 1 июня.

Отложенные 12 мая переговоры по госдолгу возобновятся 16 мая.

Ранее, когда в США возникала проблема с увеличением потолка госдолга, лучшую динамику демонстрировали акции производителей энергоресурсов и компаний коммунального сектора, свидетельствует исторический анализ Morgan Stanley. При этом в период после урегулирования ситуации наибольший рост показывали бумаги фирм из ИТ и здравоохранения, а также акции производителей потребительских товаров первой необходимости.

Morgan Stanley Конгресс Минфин США Джанет Йеллен S&P 500 Майкл Уилсон
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 июня вырастет на $1,8, до $16,2 за тонну

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

Еврокомиссия улучшила прогноз для ВВП РФ на 2023 год и ждет снижения на 0,9%

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

"Росатом" почти полностью выкупил южнокорейского производителя накопителей энергии

Гендиректором "АЛРОСА" может стать бывший зампред правительства Якутии Павел Маринычев

Линда Яккарино оставит пост руководителя рекламного направления в NBCUniversal

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });