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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Суд приостановил процесс по взысканию с VW в пользу "ГАЗа" убытков на 15,6 млрд руб.

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области выделил в отдельное дело требование Горьковского автозавода о взыскании с германского автоконцерна Volkswagen убытков в размере 15,6 млрд рублей и приостановил производство по нему. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Требование о взыскании убытка выделено из первого иска автозавода к автоконцерну, в котором истец просит суд признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке автомобилей на площадке "ГАЗа" и взыскать солидарно с ответчиков – ООО "Фольксваген Груп Рус" (ФГР) и Volkswagen AG упомянутый убыток.

В РоссииVW заявил, что договор о сборке на мощностях ГАЗа был расторгнут по обоюдному согласиюЧитать подробнее

Основания, по которым суд принял решение о выделении в отдельное производство требования о возмещении убытка, не приводятся, так как дело слушается в закрытом режиме.

Как сообщалось, "ГАЗ" и VW расторгли соглашение о контрактной сборке в августе 2022 года, VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На "ГАЗе" тогда заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Однако в середине марта текущего года "ГАЗ" подал в суд иск к VW о взыскании 15,6 млрд рублей убытков, а в начале апреля второй иск – уже на 28,4 млрд рублей. В первом "ГАЗ" просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде. Значительная часть требований во втором иске – компенсация упущенной выгоды.

В обеспечение своих исковых требований "ГАЗ" добился ареста имущества VW в России – завода в Калужской области и оборудования, долей в российских дочерних и подконтрольных обществах. Однако затем судебными решениями эти ограничения были сняты. "ГАЗ" не убедил суд в том, что отмена обеспечительных мер сделает невозможным взыскание причиненного ему ущерба в случае, если решение суда будет вынесено в его пользу.

Российское представительство VW в марте заявляло, что судебные претензии Горьковского автозавода вызвали у компании удивление. В представительстве VW подчеркивали, что соглашение о контрактной сборке было расторгнуто сторонами в 2022 году по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдных взаимовыгодных условиях.

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 года предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

Основным претендентом на простаивающие ныне российские активы VW, включая калужский автозавод, СМИ и телеграм-каналы называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали. Сам Volkswagen, комментируя в марте ситуацию вокруг судебного спора с "ГАЗом", лишь подтверждал, что "находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".

СМИ, ссылаясь на вице-премьера - главу Минпромторга РФ Дениса Мантурова, в конце апреля сообщали, что правительственная комиссия уже утвердила основные параметры сделки между VW и "Авилоном". В конце апреля-начале мая СМИ и профильные телеграм-каналы неоднократно сообщали, что сделка по приобретению "Авилоном" российских активов VW якобы находится в финальной стадии. В частности, телеграм-канал "Русский автомобиль", ссылаясь на работника автозавода ФГР, сообщал, что подписание документов между сторонами было запланировано на 4-5 мая, однако "по неизвестной причине сделка не произошла".

VW ГАЗ
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