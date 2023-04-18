Рассмотрение иска ГАЗа к Volkswagen на 15,6 млрд руб. пройдет в закрытом режиме

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство Горьковского автозавода о слушании в закрытом режиме его иска к Volkswagen с суммой требований 15,6 млрд рублей, сообщил корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

Представитель истца обосновал свое ходатайство тем, что в материалы дела представлена информация, относящаяся к коммерческой тайне, а также информация о персональных данных сотрудников, не дававших свое согласие на их раскрытие.

Горьковский автозавод подал в Арбитражный суд Нижегородской области два иска к VW: в середине марта - на 15,6 млрд рублей, в начале апреля - уже на 28,4 млрд рублей. В первом иске ГАЗ просит взыскать ущерб, который, как считают на предприятии, был ему причинен в связи с расторжением соглашения с VW о контрактной сборке легковых автомобилей в Нижнем Новгороде, значительная часть требований во втором иске - компенсация упущенной выгоды.

ГАЗ в рамках обоих своих исков требовал введения обеспечительных мер в виде ареста активов германского концерна в РФ. Такое ходатайство по первому иску сначала было удовлетворено: суд арестовал недвижимость VW, включая автозавод в Калуге, доли компании в местной "дочке" (ООО "Фольксваген Груп Рус", ФГР) и в подконтрольных юрлицах, запретил представительству VW любые регистрационные действия. Однако затем все обеспечения иска были судом отменены. ГАЗ не убедил суд в том, что отмена обеспечительных мер сделает невозможным взыскание причиненного ему ущерба в случае, если решение суда будет вынесено в его пользу.

На этом фоне ГАЗ организовывал пресс-подход, на котором председатель рабочих советов предприятия Евгений Морозов заявил журналистам, что на заводе "столкнулись с неприемлемой ситуацией, когда компания Volkswagen планирует уйти от своих обязательств". Он отметил, что в связи с отменой обеспечительных мер возникло "много вопросов и недоумение" и добавил, что надеется на подключение Минпромторга и правительства РФ к сложившейся ситуации.

Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, комментируя ситуацию, в конце марта заявлял, что министерство в судебном разбирательстве "третьей стороной не участвует, поскольку это частные активы". "Это спор хозяйствующих субъектов. Надеюсь, что мы найдем компромиссное решение", - говорил чиновник, не прогнозируя сроки урегулирования ситуации.

До марта 2022 года на площадке Горьковского автозавода собирались модели Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos, затем VW заявил о прекращении выпуска автомобилей в РФ. Летом прошлого года германский концерн также официально объявил о закрытии нижегородского офиса, в августе соглашение о контрактной сборке было расторгнуто, VW выплатил российскому партнеру 4 млрд рублей. На ГАЗе тогда заявляли о намерении "обеспечить альтернативную загрузку" освободившихся мощностей.

Российское представительство VW заявляет, что судебные претензии Горьковского автозавода вызвали у компании удивление, подчеркивая, что соглашение о контрактной сборке в 2022 году было расторгнуто сторонами по итогам "всесторонних и глубоко содержательных переговоров", на обоюдных взаимовыгодных условиях.

"Компания ФГР полностью выполнила взятую на себя часть социальных обязательств, а также большую часть финансовых и иных обязательств, причем большинство из них было исполнено до момента подачи судебного иска. При этом компания не получала каких-либо претензий от группы "ГАЗ" по качеству исполнения. С учетом добровольного и взаимовыгодного характера достигнутых договоренностей, а также своевременного их исполнения мы были, по меньшей мере, удивлены требованием нашего бывшего партнера об их пересмотре, а также его решением обратиться в суд для разрешения спорной ситуации, о существовании которой мы не знали", - говорят в представительстве VW.

Завод Volkswagen, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, имеет производственную мощность в 225 тыс. автомобилей в год. До весны 2022 г. предприятие выпускало автомобили Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Также в Калуге работал завод бензиновых двигателей мощностью 150 тыс. единиц в год.

Основным претендентом на простаивающие ныне российские активы VW, включая калужский автозавод, СМИ называли автодилерскую группу "Авилон". Однако официальных комментариев о готовящейся сделке ее потенциальные стороны не давали. Сам Volkswagen, комментируя в марте ситуацию вокруг судебного спора с ГАЗом, лишь подтверждал, что "находится в процессе подачи заявки на одобрение российскими государственными органами продажи своей доли в ФГР, включая завод в Калуге с более чем 4 тыс. сотрудников, заслуживающему доверия российскому инвестору".