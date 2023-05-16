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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:52

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро

Покупка "Авилоном" российских активов VW согласована по цене до 125 млн евро
Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Российские власти согласовали сделку по продаже российских активов германского автоконцерна Volkswagen структуре дилерского холдинга "Авилон" по цене до 125 млн евро.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник на рынке, знакомый с соответствующим решением подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

Компания "Авилона" получила разрешение на приобретение 100% долей российского представительства VW (ООО "Фольксваген Груп Рус"), а также полностью подконтрольных ему ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс" и ООО "Скания Страхование", уточнил собеседник агентства.

По его данным, решение датировано 17 апреля. Таким образом, на день согласования сделки ее цена составляла почти 11,3 млрд рублей, а по текущему курсу она превышает 10,5 млрд рублей.

Если для осуществления сделки "Авилону" потребуется приобретать валюту на внутреннем рынке, сумма ее покупки будет ограничена лимитом в размере 50 млн евро в день, добавил источник со ссылкой на решение регулятора.

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Volkswagen VW Авилон Фольксваген Груп Рус
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