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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:49

Байден может сократить турне по Индо-Тихоокеанскому региону из-за проблемы госдолга США

Байден может сократить турне по Индо-Тихоокеанскому региону из-за проблемы госдолга США
Фото: Mario Tama/Getty Images

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Американский президент Джо Байден в связи с проблемой госдолга США после саммита G7, вероятно, может досрочно завершить поездку по Индо-Тихоокеанскому региону, заявил во вторник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Сейчас мы вновь проводим анализ второй части президентского турне", - приводит его слова The Hill.

Он пояснил, что пока может говорить лишь о планах Байдена в отношении саммита G7, и подтвердил, что президент отправится в Японию в среду. По словам Кирби, вскоре будет решение и по остальной части программы президента.

"Мне трудно сказать, чего именно стоит ожидать в данный момент", - заключил Кирби.

Он также добавил, что страны G7 на саммите в Японии должны предпринять дальнейшие шаги в отношении России.

"Вы увидите конкретные действия по дальнейшей изоляции России и по ослаблению ее возможностей", - сказал Кирби.

По его словам, страны G7 также "продемонстрируют, что они разделают единый подход в отношении вызовов со стороны КНР".

Согласно первоначальным планам, Байден должен был оставаться в Японии до 21 мая. Затем он отправился бы в Папуа-Новую Гвинею, а 24 мая посетил бы в Сиднее саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) с участием США, Австралии, Индии и Японии.

В настоящее время лимит госдолга США составляет $31,4 трлн, переговоры о его повышении ведутся уже несколько месяцев. Республиканцы настаивают, что увеличение потолка госрасходов может состояться только при условии значительного сокращения расходов. Например, они предлагали сократить налоговые вычеты за покупку электромобилей и установку солнечных панелей, а также уменьшить госзатраты на погашение кредитов на образование. Белый дом отверг такие предложения.

Если соглашение не будет достигнуто, средства Минфина могут закончиться уже к 1 июня, отмечала министр финансов США Джанет Йеллен. По ее словам, дефолт США по долгу станет "экономической и финансовой катастрофой".

Позднее во вторник должна пройти встреча Байдена со спикером Палаты представителей республиканцем Кевином Маккарти, посвященная этой проблеме. Хотя Байден ранее высказывал оптимизм в отношении исхода переговоров, Маккарти заявил накануне, что стороны по-прежнему далеки от соглашения.

Джо Байден США
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