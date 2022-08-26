Создаваемая в ЕАЭС перестраховочная компания сможет выпускать ценные бумаги

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Создаваемая членами ЕАЭС перестраховочная компания будет стимулировать инвестиционное сотрудничество стран союза, а в будущем может выпустить собственные ценные бумаги, заявил премьер России Михаил Мишустин.

"Теперь появится еще один инструмент содействия бизнесу. Это, о чем мы договорились и подробно вчера обсудили - евразийская перестраховочная компания", - сказал он на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в пятницу.

По его словам, "организация окажет страховую поддержку взаимной и внешней торговле, будет стимулировать развитие инвестиционного сотрудничества, обеспечит экспортные займы и взаимодействие с кредитными агентствами и страховщиками, в планах - выпуск собственных ценных бумаг и финансирование проектов".

"Подчеркну, компания открыта для присоединения новых международных партнеров", - добавил глава российского правительства.