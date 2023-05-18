Сбербанк не ожидает значимых колебаний объема резервирования при отсутствии шоков

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк не ожидает резкого роста расходов на резервы при отсутствии шоковых ситуаций.

"Сейчас мы смотрим именно на текущие результаты и поведение наших клиентов, их финансовое состояние. Наш портфель очень сильно диверсифицирован и по отраслям, и по клиентам, поэтому значимых колебаний (резервирования - прим. ИФ) при стабильной экономической ситуации мы не ожидаем", - сообщил на телеконференции вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов.

Он напомнил, что банк в 2022 году полностью создал резервы по всем рискам кризисного периода.

Совокупные расходы Сбербанка на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в I квартале 2023 года по МСФО составили 84,2 млрд рублей, стоимость риска - 1,1%.

Банк прогнозирует стоимость риска в 2023 году на уровне 1-1,3%.

Чистые расходы банка на создание резервов в 2022 году составили 555 млрд рублей, что почти в 4 раза больше отчислений 2021 года (141 млрд рублей). Стоимость риска в 2022 году составила 1,9%, увеличившись на 1,3 процентного пункта (п.п.) к предыдущему году.

Скворцов также отметил, что у банка есть макронадбавка, созданная в 2022 году в связи с неопределенностью состояния экономики. "Макронадбавка, которая пока тоже сохраняется в определенном размере в составе наших резервов. При необходимости мы можем ее использовать для того, чтобы перейти на новый сценарий, если мы увидим, что экономика развивается лучше, чем наши ожидания", - заявил топ-менеджер.

Сбербанк ожидает прирост ВВП России в 2023 году на уровне около 1%, тогда как в марте прогнозировал стагнацию (0%).