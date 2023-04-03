РСХБ увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 5 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 5 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка - крупнейшего кредитора российского АПК.

Чистые процентные доходы РСХБ в прошлом году сократились на 17,2%, до 70,6 млрд рублей.

Расходы на резервы на возможные потери по кредитам составили 16,8 млрд рублей против 28,5 млрд рублей годом ранее.

Прочие операционные доходы банка в прошлом году выросли в 1,5 раза и составили 44,8 млрд рублей.

Кредитный портфель банка показал прирост на 6,2%, до 3,35 трлн рублей.

Средства клиентов в прошлом году выросли на 0,25%, составив 3,5 трлн рублей. При этом средства физлиц увеличились на 10%, до 1,7 трлн рублей.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.