Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РСХБ увеличил годовую чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 5 млрд рублей

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Россельхозбанк (РСХБ) в 2022 году увеличил чистую прибыль по РСБУ на 41%, до 5 млрд рублей, свидетельствует отчетность госбанка - крупнейшего кредитора российского АПК.

Чистые процентные доходы РСХБ в прошлом году сократились на 17,2%, до 70,6 млрд рублей.

Расходы на резервы на возможные потери по кредитам составили 16,8 млрд рублей против 28,5 млрд рублей годом ранее.

Прочие операционные доходы банка в прошлом году выросли в 1,5 раза и составили 44,8 млрд рублей.

Кредитный портфель банка показал прирост на 6,2%, до 3,35 трлн рублей.

Средства клиентов в прошлом году выросли на 0,25%, составив 3,5 трлн рублей. При этом средства физлиц увеличились на 10%, до 1,7 трлн рублей.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежит Росимуществу.

РСХБ Россельхозбанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

Louis Dreyfus с 1 июля прекратит экспорт российского зерна

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

В ЦБ отметили, что в мае-июне инфляция начнет постепенно расти

Суд снял арест с недвижимости и оборудования VW в рамках иска "ГАЗа" на 15,6 млрд руб.

Доллар поднялся выше 78 рублей, евро – выше 85 рублей впервые с 20 апреля 2022 года

Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Силуанов прогнозирует постепенную нормализацию баланса госбюджета

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Сезон цветения сакуры в 2023 году может принести экономике Японии $4,7 млрд

Скидка Urals к Brent в марте уменьшилась до $29,6 за баррель

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод

Финский UPM продал бизнес в РФ, включая Чудовский фанерный завод
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });