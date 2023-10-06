Россия задумалась о локализации выпуска в Узбекистане ж/д техники и электрокаров

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Россия изучает возможность локализации производства железнодорожной техники в Узбекистане, заявил президент Владимир Путин после переговоров с президентом Шавкатом Мирзиёевым в Москве.

"Расширяется сотрудничество России и Узбекистана в транспортно-логистической сфере. Устойчиво растут объемы железнодорожных грузовых и пассажирских перевозок - прямо в разы по некоторым направлениям. В настоящее время разрабатывается комплексная программа сотрудничества по развитию железнодорожного транспорта и инфраструктуры в Узбекистане. Речь идет, в том числе, о поставках российской железнодорожной техники и локализации - что очень важно для наших узбекистанских друзей - локализации производства на территории самого Узбекистана", - сообщил Путин.

По его словам, в связи с этим открываются большие перспективы по развитию таких международных транспортных коридоров как "Север-Юг", один из маршрутов которого пролегает через Узбекистан.

Также Путин допустил, что в Узбекистане может быть организовано производство легкового электромобиля "Атом", разработанного российском АО "Кама".

"При содействии России в Узбекистане построены Ташкентский металлургический завод мощностью 500 тысяч тонн проката в год, предприятия по сборке российских автомобилей Lada, "КАМАЗ", индустриальные технопарки в Ташкентской и Джизакской областях. Изучается возможность запуска производства электромобиля "Атом", полностью спроектированного и разработанного в России", - сказал Путин.

Подробностей о переговорах по "Атому" он не раскрыл.

Для реализации проекта электромобиля в августе 2021 года было зарегистрировано АО "Кама", которое возглавляет бывший менеджер блока развития перспективных проектов "КАМАЗа" Игорь Поваразднюк. Инвесторами проекта на начальном этапе, как сообщалось, были гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и предприниматель Рубен Варданян.

Концепт "Атома" был разработан в 2022 году, в 2023 году был представлен первый функциональный образец и открыт предзаказ на машины. Старт серийного производства и продаж запланирован на 2025 год - выпускать электрокары, как сообщалось, планируется на "Москвиче". Предполагается, что в год запуска производства "Кама" сможет поставить клиентам 25-30 тысяч машин. Компания в начале октября сообщала о получении 36 тысяч предказазов на "Атом".

"Кама" хочет поставлять машины в города-миллионники для таксопарков и каршеринга. В числе партнеров на сайте "Атома" уже фигурируют каршеринги "Ситидрайв" и BelkaCar, а также "КАМАЗ", "Росатом", "Тинькофф". О партнерстве с "Камой" недавно также сообщил "Делимобиль".