РЖД направят средства допэмиссии на квантовые коммуникации и инфраструктуру

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" сообщило, что направит средства, привлеченные в ходе готовящейся допэмиссии, на развитие Центрального транспортного узла (ЦТУ) и на квантовые коммуникации.

На инфраструктуру ЦТУ будет направлено 10,8 млрд рублей, на квантовые коммуникации - 3,5 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в компании, ссылаясь на утвержденный финансовый план.

14 февраля стало известно, что совет директоров РЖД утвердил подготовку допэмиссию на 14,3 млрд рублей.

Также сообщалось, что РЖД совместно с правительством Москвы и Московской области утвердили программу развития железнодорожной инфраструктуры ЦТУ с учетом организации перспективных диаметральных маршрутов на период 2019-2024 годов.

По данным с сайта компании, общий объем финансирования инвестпроектов РЖД в соответствии с утвержденным комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры превышает 2,6 трлн рублей.