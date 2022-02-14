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РЖД готовят допэмиссию на 14,3 млрд рублей в пользу государства

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров ОАО "РЖД" утвердил цену размещения допэмиссии, сообщила пресс-служба компании.

РЖД хочет разместить 14 261 296 обыкновенных акций по 1000 рублей за бумагу. Размещение планируется по закрытой подписке в пользу единственного акционера - государства в лице правительства.

По состоянию на 1 декабря 2021 года уставный капитал ОАО "РЖД" составлял 2 528,751131 млрд рублей и был разделен на 2 378 751 131 обыкновенную и 150 млн привилегированных акций номиналом 1000 рублей каждая.

Общий объем финансирования инвестпроектов РЖД в соответствии с утвержденным комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры превышает 2,6 трлн рублей.

РЖД правительство

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