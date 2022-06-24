Председателем совета директоров МТС переизбран Феликс Евтушенков

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "МТС" переизбрал своим председателем Феликса Евтушенкова. Об этом сообщила компания по итогам заседания совета, состоявшегося в пятницу.

Евтушенков является председателем совета директоров МТС с июня 2019 года. Он также занимает пост старшего управляющего партнера ПАО АФК "Система", входит в совет директоров корпорации и возглавляет попечительский совет БФ "Система".

Ранее на этой неделе акционеры МТС на годовом собрании утвердили решение о включении в совет директоров Пола Берримана, который входит в советы директоров телеком-компаний Spark New Zealand и Rain Network Holdings Pty South Africa.

В остальном совет директоров был избран в прежнем составе, он включает 9 человек. В совет директоров переизбраны Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский, CEO МТС Вячеслав Николаев, а также Регина фон Флемминг, Шайган Херадпир, Томас Холтроп, Надя Шурабура и Валентин Юмашев.

Заместителем председателя совета директоров МТС переизбрана фон Флемминг.

Берриман, фон Флемминг, Херадпир, Холтроп, Шурабура и Юмашев являются независимыми директорами.

Кроме того, в состав правления МТС с 1 июля войдет Юрий Самойлов, который вступит в должность вице-президента по развитию инфраструктуры.

Как пояснили в пресс-службе МТС, Самойлов сменит в должности вице-президента по развитию инфраструктуры Игоря Егорова, который будет выведен из состава правления и станет советником президента МТС.

Самойлов с 2007 года руководил ООО "ДатаЛайн" (DataLine), входящим с 2020 года в группу компаний "Ростелеком-ЦОД". До этого, в 2005-2007 гг был гендиректором IBS DataFort.

Основным акционером МТС является ПАО АФК "Система" – общая доля корпорации и ее дочерних компаний в капитале телеком-оператора составляет 42,08%, эффективная доля - 49,93%. Free float - 42,2%.