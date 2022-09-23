Совет директоров МТС сократился до 8 человек из-за ухода Шайгана Херадпира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Независимый директор ПАО "МТС" Шайган Херадпир вышел из совета директоров телеком-оператора, добровольно сложив полномочия на основании заявления от 7 сентября, говорится в отчете МТС за 6 месяцев 2022 года.

Таким образом, состав совета директоров МТС сократился до 8 человек.

Херадпир - председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Он входил в совет директоров МТС с лета 2020 года, в июне 2022 года был переизбран в совет на годовом собрании акционеров.

В совете директоров МТС остаются старший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский, CEO МТС Вячеслав Николаев, а также Регина фон Флемминг, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Валентин Юмашев и Пол Берриман.

Основной акционер МТС - ПАО АФК "Система" - общая доля корпорации и ее дочерних компаний в капитале телеком-оператора составляет 42,08%, эффективная доля - 49,94%. Free float - 42,2%.