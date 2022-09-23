Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:04

Совет директоров МТС сократился до 8 человек из-за ухода Шайгана Херадпира

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Независимый директор ПАО "МТС" Шайган Херадпир вышел из совета директоров телеком-оператора, добровольно сложив полномочия на основании заявления от 7 сентября, говорится в отчете МТС за 6 месяцев 2022 года.

Таким образом, состав совета директоров МТС сократился до 8 человек.

Херадпир - председатель и главный исполнительный директор Coriant Inc. Он входил в совет директоров МТС с лета 2020 года, в июне 2022 года был переизбран в совет на годовом собрании акционеров.

В совете директоров МТС остаются старший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Феликс Евтушенков, вице-президент по стратегии АФК Артем Засурский, CEO МТС Вячеслав Николаев, а также Регина фон Флемминг, Томас Холтроп, Надя Шурабура, Валентин Юмашев и Пол Берриман.

Основной акционер МТС - ПАО АФК "Система" - общая доля корпорации и ее дочерних компаний в капитале телеком-оператора составляет 42,08%, эффективная доля - 49,94%. Free float - 42,2%.

МТС Шайган Херадпир Coriant Феликс Евтушенков Валентин Юмашев АФК Ситема
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Совфеде подготовили законопроект о кредитных каникулах для участников СВО

Forbes сообщил о предложении Кудрину опциона на 5% "Яндекса"

Евро обновил минимум с 2002 года в паре с долларом, фунт – минимум за 37 лет

Абрамченко заявила об отсутствии условий для отмены в РФ экспортной пошлины на зерно

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Эрдоган сообщил о поиске альтернативы платежной системе "Мир"

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Индекс МосБиржи упал ниже 2100 пунктов второй раз на неделе

Toyota после закрытия завода в РФ сохранит послепродажное обслуживание

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

Toyota закроет завод в России, уволит сотрудников офиса и предприятия

В группе "Мосбиржи" допускают введение новых санкций против финсектора

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа

Volkswagen не исключил перенос производства из Германии из-за дефицита газа
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });