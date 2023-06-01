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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Morgan Stanley планирует сократить 5% штата

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Morgan Stanley, один из крупнейших банков США, собирается уволить около 3,2 тысячи человек, или 5% штата, пишет MarketWatch со ссылкой на сообщение сопрезидента и главы направления wealth management банка Энди Саперштейна.

СМИ, ссылаясь на источники, писали о планах банка уволить 3 тысячи сотрудников в начале мая.

В декабре 2022 года банк сократил 1,8 тысячи работников.

Саперштейн - один из кандидатов на пост главы Morgan Stanley после ухода Джеймса Гормана, который планирует покинуть свой пост в течение года. Другие кандидаты - являются сопрезидент и глава направления институциональных ценных бумаг Тед Пик и Дэн Симковиц, возглавляющий операции в сфере управления инвестициями.

Morgan Stanley США Джеймс Горман Энди Саперштейн
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