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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Alibaba сократит штат облачного бизнеса на 7% перед IPO

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding планирует уволить 7% сотрудников подразделения облачных сервисов Cloud Intelligence Group в преддверии запланированного первичного размещения акций этого бизнеса, пишет CNBC со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, уволенные сотрудники получат компенсации, причем некоторым из них будет оказана помощь в переходе на работу в другие подразделения компании.

В марте Alibaba объявила о планах реорганизации бизнеса путем создания шести независимых подразделений. На прошлой неделе стало известно, что совет директоров одобрил выделение Cloud Intelligence Group в самостоятельную компанию, в дальнейшем это подразделение разместит акции на бирже.

На Cloud Intelligence приходится всего 9% совокупной выручки Alibaba. При этом компания занимает первое место в облачном сегменте Китая и второе – в Азиатско-Тихоокеанском регионе, уступая только Amazon, согласно данным Synergy Research Group.

Alibaba владеет крупнейшими в Китае платформами электронной коммерции, включая самую популярную из них – Taobao. Компания сводит на этих платформах покупателей и продавцов, предоставляя им различные сервисы. На Alibaba приходится 80% оборота электронной торговли в стране.

Alibaba
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