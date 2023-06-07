Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

"Соллерс" перезапускает завод по выпуску двигателей в Елабуге

"Соллерс" перезапускает завод по выпуску двигателей в Елабуге
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" привлекла льготный заем по автокомпонентной программе Фонда развития промышленности (ФРП) в 1,7 млрд рублей для перезапуска производства дизельных двигателей в ОЭЗ "Алабуга", сообщила компания.

Завод двигателей "Соллерса" в ОЭЗ "Алабуга" площадью 42,6 тыс. кв. м расположен рядом с производством легких коммерческих грузовиков Sollers, которые заместили в портфеле группы LCV Ford Transit после ухода американского производителя из РФ в 2022 году. В начале 2021 года "Соллерс" сообщал о выкупе двигательного завода у Ford с привлечением в SberCIB инвесткредита в 1,1 млрд руб. Ранее площадка выпускала бензиновые двигатели 1,6 л для легковых автомобилей Ford, но была приостановлена после сворачивания легкового бизнеса Ford в РФ в 2019 году.

"Соллерс" планирует наладить на заводе производство дизельных двигателей нового поколения объёмом от 2 до 2,7 л на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. Общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд руб.

"Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем объемом 2 литра", - цитирует пресс-служба "Соллерса" главу совета директоров компании Адиля Ширинова.

По его словам, долгосрочная цель проекта - появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других отраслей.

За счёт средств займа ФРП планируется закупка нового оборудования для цеха сборки двигателей, участка стендовых испытаний, линии механической обработки головок блока цилиндров, производства коленчатого вала, а также приобретение оснастки и обновление ПО."Проектом предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам", - отмечается в пресс-релизе "Соллерса".

ПАО "Соллерс" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку ЗМЗ (Нижегородская область), перезапущенный в конце ноября завод по производству LCV в Елабуге (на месте бывшего СП с Ford), готовящийся к перезапуску автозавод на Дальнем Востоке (бывшее СП с Mazda), а также площадку ликвидированного в конце февраля СП с Isuzu в Ульяновской области.

Основным акционером "Соллерса" до лета прошлого года был бизнесмен Вадим Швецов. В минувшем июне он продал контрольный пакет в группе (77,6%) компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.

Sollers Соллерс Елабуга
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

ВТБ может перевести "замороженные" активы на отдельное юрлицо в 2024 году

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

FT узнала о возможном введении ЕС запрета на участие Huawei в строительстве сетей 5G

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ снижена на 37%, до 2 856,3 руб. за т

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,4 трлн руб.

Инвесторы вывели $800 млн с криптобирж Binance и Coinbase после обвинений со стороны SEC

Всемирный банк улучшил прогноз роста мировой экономики на 2023 год с 1,7% до 2,1%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });