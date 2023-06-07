"Соллерс" перезапускает завод по выпуску двигателей в Елабуге

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Группа "Соллерс" привлекла льготный заем по автокомпонентной программе Фонда развития промышленности (ФРП) в 1,7 млрд рублей для перезапуска производства дизельных двигателей в ОЭЗ "Алабуга", сообщила компания.

Завод двигателей "Соллерса" в ОЭЗ "Алабуга" площадью 42,6 тыс. кв. м расположен рядом с производством легких коммерческих грузовиков Sollers, которые заместили в портфеле группы LCV Ford Transit после ухода американского производителя из РФ в 2022 году. В начале 2021 года "Соллерс" сообщал о выкупе двигательного завода у Ford с привлечением в SberCIB инвесткредита в 1,1 млрд руб. Ранее площадка выпускала бензиновые двигатели 1,6 л для легковых автомобилей Ford, но была приостановлена после сворачивания легкового бизнеса Ford в РФ в 2019 году.

"Соллерс" планирует наладить на заводе производство дизельных двигателей нового поколения объёмом от 2 до 2,7 л на основе глубокой локализации базовых деталей и всех ключевых технологических операций. Общая сумма инвестиций в проект составит 2,2 млрд руб.

"Запуск производства дизельных двигателей позволит нам не только максимально локализовать коммерческие автомобили Sollers, но также модернизировать модельный ряд автомобилей УАЗ, оснастив их новым двигателем объемом 2 литра", - цитирует пресс-служба "Соллерса" главу совета директоров компании Адиля Ширинова.

По его словам, долгосрочная цель проекта - появление в России высоколокализованных малолитражных дизельных двигателей для потребностей автопрома, специального и энергетического машиностроения, производства сельскохозяйственной техники, судостроения и других отраслей.

За счёт средств займа ФРП планируется закупка нового оборудования для цеха сборки двигателей, участка стендовых испытаний, линии механической обработки головок блока цилиндров, производства коленчатого вала, а также приобретение оснастки и обновление ПО."Проектом предусмотрена широкая кооперация по технологическим операциям с другими российскими автопроизводителями и поставщиками с целью максимальной унификации компонентной базы и загрузки созданных в России мощностей по литью, мехобработке и другим переделам", - отмечается в пресс-релизе "Соллерса".